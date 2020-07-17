Анонсирован симулятор работы на Транссибирской магистрали

Разработчики опубликовали ролик с игровым процессом симулятора. В нём показана подготовка грузового состава к рейсу. Когда выйдет игра, и сколько будет стоить, пока неизвестно.

В целом, в Trans-Siberian Railway Simulator игроки должны будут ремонтировать и кастомизировать свой локомотив. А иногда даже сбивать лосей на путях и бороться с волками. Их нападение может произойти, когда состав выйдет из строя посреди леса. Будет предусмотрен даже режим выживания, в котором игроку нужно будет следить не только за локомотивом, но и за машинистом: он может быть голодным или пьяным.