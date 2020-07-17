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Анонсирован симулятор работы на Транссибирской магистрали
Нужно будет даже отбиваться от хищников
Польская компания Pentacle анонсировала симулятор работы на Транссибирской магистрали — Trans-Siberian Railway Simulator. У игры уже появилась страница в Steam.
Разработчики опубликовали ролик с игровым процессом симулятора. В нём показана подготовка грузового состава к рейсу. Когда выйдет игра, и сколько будет стоить, пока неизвестно.
В целом, в Trans-Siberian Railway Simulator игроки должны будут ремонтировать и кастомизировать свой локомотив. А иногда даже сбивать лосей на путях и бороться с волками. Их нападение может произойти, когда состав выйдет из строя посреди леса. Будет предусмотрен даже режим выживания, в котором игроку нужно будет следить не только за локомотивом, но и за машинистом: он может быть голодным или пьяным.