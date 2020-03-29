Анонсирован симулятор управления метрополитеном

Игру назвали STATIONflow. В ней игроку придётся управлять потоком пассажиров на станции метро. Пользователь сможет применять статистические данные и другую полезную информацию, в том числе о потребностях людей и целевых пунктах. В игре можно создавать трёхмерные макеты, создавать проходы, устанавливать лифты, эскалаторы и лестницы. Всё для того, чтобы метрополитен справлялся со свой основной задачей.

Управлять пассажирами, кстати, можно с помощью торговых автоматов, киосков, ресторанов и туалетов. В общем, хороший симулятор менеджера.

Игра уже есть в раннем доступе в Steam. Стоит она 399 рублей. Отзывы игроков о STATIONflow уже положительные.