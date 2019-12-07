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Сегодня 18:59
Анонсирована игра-симулятор Иисуса Христа
Можно ходить по воде и помогать людям
В сети появился трейлер новой игры I Am Jesus Christ — симулятора Иисуса Христа. В ней игрок сможет ходить по воде, исцелять больных и изгонять демонов.
В трейлере показано, как игрок от лица главного героя I Am Jesus Christ сначала исцеляет некую женщину в пустыне, потом даёт голодному человеку рыбы, усмиряет шторм и оказывается распят на кресте. В целом игра поведает о ключевых моментах жизни Иисуса, которые были описаны в Новом Завете.
Всего игрокам будет доступно около 30 чудес. Разработчики, польская студия PlayWay, утверждают, что в игре будет открытый мир.
Выйти I Am Jesus Christ должна в Steam, но когда — неизвестно.