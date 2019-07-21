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Вчера 14:43

Анонсирована игра-симулятор ликвидатора аварии в Чернобыле

Выйдет в Steam
Сериал «Чернобыль» породил новую волну интереса к теме катастрофы на атомной электростанции в 1986 году. Воспользовавшись этим, разработчики представили игру-симулятор ликвидатора Чернобыльской аварии. Она должна выйти в Steam.

Игра называется Chernobyl Liquidators Simulator. Её разработала польская студия Live Motion Game совместно с издателем PlayWay. Игрокам предстоит выступить в роли одного из ликвидаторов аварии на АЭС. Можно будет выбрать, за кого играть: за военного или гражданского. Персонаж будет исследовать территорию Чернобыля и Припяти, спасать людей из домов, отстреливать заражённых радиацией животных.

Никаких монстров в игре быть не должно. Создатели обещают максимальную реалистичность. Про дату выхода пока, к сожалению, ничего не известно.

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