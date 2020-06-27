Анонсирована игра-симулятор молодой матери

Из описания игры следует, что приключение начинается, когда «вы видите, что тест на беременность положительный». Be My Mom предназначена для будущих мам и их партнёров, чтобы они знали, к чему быть готовыми.

Судя по трейлеру, игроку придётся кормить младенца (грудью в том числе), менять ему подгузники, следить за его безопасностью. Также ребёнка можно будет наряжать в костюмы на выбор.

Когда состоится релиз Be My Mom, пока неизвестно. Но игру можно добавить в список желаемого в Steam.