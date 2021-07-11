Анонсирована игра-симулятор стримерши в бассейне

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Сегодня в 16:08
Анонсирована игра-симулятор стримерши в бассейнеТакой жанр стримов стал популярным на Twitch
Весной 2021 года пользователи Twitch пожаловались на то, что сервис заполонили стримы с откровенно одетыми девушками из бассейнов. Из-за этого площадка даже ввела особую категорию под названием Pools, Hot Tubs & Beaches. Теперь разработчики анонсировали игру, которая касается этой темы.
Игра называется Hot Tub Simulator. Её цель — стать самым популярным стримером в бассейне. Игрок должен будет развивать свой канал и набирать подписчиков. Также он сможет настроить аватар стримерши. Игра позволяет даже менять бикини во время стрима, чтобы привлечь зрителей. Подписки в Hot Tub Simulator будут приносить виртуальные деньги. На них можно открывать новые места для проведения стримов. В игре также есть система навыков, которая позволит разнообразить стримы.
Hot Tub Simulator выйдет в августе 2021 года. Игру уже можно добавить в список желаемого Steam.