Анонсирована игра-симулятор стримерши в бассейне

Игра называется Hot Tub Simulator. Её цель — стать самым популярным стримером в бассейне. Игрок должен будет развивать свой канал и набирать подписчиков. Также он сможет настроить аватар стримерши. Игра позволяет даже менять бикини во время стрима, чтобы привлечь зрителей. Подписки в Hot Tub Simulator будут приносить виртуальные деньги. На них можно открывать новые места для проведения стримов. В игре также есть система навыков, которая позволит разнообразить стримы.

Hot Tub Simulator выйдет в августе 2021 года. Игру уже можно добавить в список желаемого Steam.