Анонсирована игра-симулятор вандала

Игрок оказывается на небольшом острове на неизвестной и загрязнённой планете. Управлять нужно членом группировки вандалов и граффитистов GHOST. Они выступают против корпораций и требуют свободу слова.

Открытый мир в игре относительно небольшой, но зато его можно исследовать самостоятельно, изучать экзотических животных и NPC. Также можно устраивать беспорядки и рисовать граффити. Создатели игры обещают, что SLUDGE LIFE получит три разных концовки.

Рисовка у игры достаточно забавная. Работает над проектом Терри Веллманн (Heavy Bullets, High Hell). Саундтрек к игре напишет рэпер Doseone (Enter the Gungeon, Gang Beasts).