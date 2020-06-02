Анонсирована игра-симулятор врача во время пандемии

Симулятор с элементами стратегии ER Pandemic Simulator позволит игроку занять роль врача больницы неотложной помощи. Он будет осматривать пациентов, расспрашивать их и пытаться поставить диагноз. В помощь врачу будет функционировать лаборатория.

Разработчики также рассказали, что хотят добавить возможность управления всей больницей. В этом режиме игроки должны будут изолировать заражённых пациентов, следить за количеством средств защиты у медицинских работников и запасом необходимых лекарств.

Цель разработчиков — показать, насколько сложно работать врачом в условиях пандемии. Они обещают, что 10% от продаж игры будут перечислены на борьбу с коронавирусом.

Что интересно выход ER Pandemic Simulator намечен только на 2021 год.