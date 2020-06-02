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Анонсирована игра-симулятор врача во время пандемии
Надо будет диагностировать пациентов и руководить больницей
Польская компания Movie Games анонсировала игру-симулятор врача во время пандемии. Игроку предстоит оказывать помощь самым разным больным и ставить им диагнозы.
Симулятор с элементами стратегии ER Pandemic Simulator позволит игроку занять роль врача больницы неотложной помощи. Он будет осматривать пациентов, расспрашивать их и пытаться поставить диагноз. В помощь врачу будет функционировать лаборатория.
Разработчики также рассказали, что хотят добавить возможность управления всей больницей. В этом режиме игроки должны будут изолировать заражённых пациентов, следить за количеством средств защиты у медицинских работников и запасом необходимых лекарств.
Цель разработчиков — показать, насколько сложно работать врачом в условиях пандемии. Они обещают, что 10% от продаж игры будут перечислены на борьбу с коронавирусом.
Что интересно выход ER Pandemic Simulator намечен только на 2021 год.