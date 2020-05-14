Анонсирована новая игра про Марио

Игру представила Nintendo и даже открыла предзаказ. В России Paper Mario: The Origami King стоит 4499 рублей — дорого, как и все игры для Nintendo. Предназначена игра, конечно, для Switch.

В Paper Mario: The Origami King речь пойдёт о нашествии короля Олли, превратившем принцессу Пич в оригами. Помимо этого, злодей запечатал её замок серпантином. Марио с другом Оливией должны победить солдат-оригами и самого короля Олли.

Сообщается, что в игре Марио будет использовать бумажные трансформации. Например, будут доступны «Руки тысячи приёмов», с помощью которых он сможет побеждать врагов и решать головоломки.

Стоит отметить, что в серии игр Paper Mario сам Марио и другие персонажи становятся двумерными, а мир вокруг остаётся трёхмерным.