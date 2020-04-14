Assassin's Creed II раздают бесплатно в течение трёх дней

Получить игру для ПК бесплатно можно с 16:00 14 апреля до 16:00 17 апреля по местному времени. К сожалению, Assassin's Creed II недоступна на русском языке. Тем не менее, если хочется скачать игру, нужно зарегистрироваться по этой ссылке.

Assassin's Creed II вышла ещё в 2009 году. Игроку предстоит побывать в Италии эпохи Возрождения — в период с 1476 по 1499 год. Он сможет встретиться с четой Медичи, Леонардо да Винчи и Никколо Макиавелли. Главный герой игры — семнадцатилетний Эцио. Он мстит за убийство и предательство отца и братьев.