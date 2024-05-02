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Опубликовано 02 мая 2024, 21:38
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Asus не смогла ответить, будет ли когда-нибудь исправлен кардридер в их консоли

Проблемы сохраняются, несмотря на расширенную гарантию
Владельцы Asus ROG Ally продолжают бороться с неисправными кардридерами, несмотря на недавнее продление гарантии до двух лет в США. Компания до сих пор не подтвердила наличие постоянного исправления, что оставляет пользователей в недоумении.
Asus не смогла ответить, будет ли когда-нибудь исправлен кардридер в их консоли

© Asus

Первые покупатели ROG Ally сообщали о неисправности устройств чтения SD-карт, которые могли даже повредить вставленные карты. Asus признала эту проблему в июле прошлого года, объяснив ее потенциальным перегревом. Обновление скорости вращения вентилятора, призванное решить проблему, похоже, не помогло.

Расширенная гарантия дает проблеск надежды, но Asus хранит молчание о существовании реального решения проблемы. Пользователи на интернет-форумах сообщают о неоднозначном опыте: некоторые получили замену, но проблема осталась.

Попытки The Verge прояснить ситуацию с Asus были встречены уклончивыми ответами. Компания отказалась подтвердить наличие исправления или сообщить процент затронутых устройств. В то время как американские покупатели могут воспользоваться расширенной гарантией и возмещением стоимости SD-карты, Asus в том числе хранит молчание о планах для других регионов.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Гарант
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#гарантия
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#ASUS
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#критика