Asus не смогла ответить, будет ли когда-нибудь исправлен кардридер в их консоли

Первые покупатели ROG Ally сообщали о неисправности устройств чтения SD-карт, которые могли даже повредить вставленные карты. Asus признала эту проблему в июле прошлого года, объяснив ее потенциальным перегревом. Обновление скорости вращения вентилятора, призванное решить проблему, похоже, не помогло.

Расширенная гарантия дает проблеск надежды, но Asus хранит молчание о существовании реального решения проблемы. Пользователи на интернет-форумах сообщают о неоднозначном опыте: некоторые получили замену, но проблема осталась.

Попытки The Verge прояснить ситуацию с Asus были встречены уклончивыми ответами. Компания отказалась подтвердить наличие исправления или сообщить процент затронутых устройств. В то время как американские покупатели могут воспользоваться расширенной гарантией и возмещением стоимости SD-карты, Asus в том числе хранит молчание о планах для других регионов.