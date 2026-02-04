Игры
Опубликовано 04 февраля 2026, 18:33
1 мин.

Asus выпустила игровые наушники с «уникальным» звуком

Для «максимального погружения»
Игровое подразделение Asus ROG, выпустило геймерские наушники с особыми магнитными динамиками — ROG Kithara.
Гарнитура разработана совместно с экспертами по звуку HIFIMAN. Её ключевая особенность — большие 100-мм динамики. Технология, как пишет компания, помогает точно определять направление и расстояние до звуков, таких как шаги или перезарядка оружия, даже когда в игре много шума.

Открытый формат наушников хоть и улучшает звук, но означает, что звук из гарнитуры может быть слышен окружающим, а внешний — проникать внутрь.

Есть встроенный микрофон. Гарнитура поставляется с набором переходников для разных разъёмов.

Есть две пары амбушюров, регулируемый оголовье и мягкая подушка. Стоимость новинки составляет 299 долларов.

