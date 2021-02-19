Игры
Сегодня в 17:50
Блогер прошёл игру с управлением фруктом вместо геймпада
Hades
Блогер Дилан Rudeism Бек прошёл игру Hades, управляя персонажем с помощью фрукта — разрезанного на части граната.
Стример опубликовал видео, в котором показал, как приспособил гранат под контроллер. Мужчина использовал плату Makey Makey. Эта плата позволяет превратить в сенсорные кнопки любые предметы, которые проводят ток. От Makey Makey блогер подвёл провода к частям граната. Также он закрепил на руке провод заземления. Процесс игры выглядел странно, но Дилану удалось пройти её до конца.
Hades — это roguelike от Supergiant Games. Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии. В качестве главного героя тут выступает сын Аида. Игрок должен преодолеть серию комнат с врагами и наградами. Если «умереть», то возвращаешься в самое начало пути.