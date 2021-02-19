Блогер прошёл игру с управлением фруктом вместо геймпада

Стример опубликовал видео, в котором показал, как приспособил гранат под контроллер. Мужчина использовал плату Makey Makey. Эта плата позволяет превратить в сенсорные кнопки любые предметы, которые проводят ток. От Makey Makey блогер подвёл провода к частям граната. Также он закрепил на руке провод заземления. Процесс игры выглядел странно, но Дилану удалось пройти её до конца.

Hades — это roguelike от Supergiant Games. Сюжет игры основан на древнегреческой мифологии. В качестве главного героя тут выступает сын Аида. Игрок должен преодолеть серию комнат с врагами и наградами. Если «умереть», то возвращаешься в самое начало пути.