Boston Unity Group закрылась после 13 лет работы: компания «подорвала» доверие

Boston Unity Group закрылась после 13 лет работы: компания «подорвала» довериеИ даже исправления ценовой политики не помогли
Группа Boston Unity Group (BUG), которую называли «первой официальной группой пользователей Unity в мире», объявила о своем распаде после 13 лет работы в связи с утратой доверия к Unity Technologies. BUG, которая проводила собрания, лекции и сетевые мероприятия для тысяч членов, выразила разочарование направлением развития компании. В качестве причин разрыва они назвали отход Unity от поддержки сообществ разработчиков, поглощения и увольнения ключевых сотрудников.
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Unity столкнулась с негативной реакцией на недавние изменения в структуре оплаты, которые BUG назвала «немыслимо враждебными». Хотя Unity частично отменила эти изменения в ответ на критику со стороны индустрии, многие разработчики по-прежнему настроены скептически. Известные разработчики выражают недоверие к Unity, опасаясь, что компания может вернуться к подобной практике в будущем.
Этот инцидент подчеркивает важность доверия и коммуникации между компаниями и их сообществами разработчиков. По словам руководителя компании Марка Уиттена, Unity стремится восстановить доверие не на словах, а на деле.