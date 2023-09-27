Boston Unity Group закрылась после 13 лет работы: компания «подорвала» доверие

Unity столкнулась с негативной реакцией на недавние изменения в структуре оплаты, которые BUG назвала «немыслимо враждебными». Хотя Unity частично отменила эти изменения в ответ на критику со стороны индустрии, многие разработчики по-прежнему настроены скептически. Известные разработчики выражают недоверие к Unity, опасаясь, что компания может вернуться к подобной практике в будущем.

Этот инцидент подчеркивает важность доверия и коммуникации между компаниями и их сообществами разработчиков. По словам руководителя компании Марка Уиттена, Unity стремится восстановить доверие не на словах, а на деле.