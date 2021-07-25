Браузерную игру Google про олимпиаду прошли за 11 секунд

Найти Дудл-игры на острове Чемпионов можно по этой ссылке. Они вышли 23 июля. Дудлы представляют собой аркаду в стиле японских 16-битных игр. Пользователь играет за кошку Лаки. Он должен проходить мини-игры и получат свитки. В разработке игры участвовала анимационная студия Studio 4°C.

Спидраннеры уже установили высокую планку для всех, кто захочет поиграть. Мини-игру со скалолазанием три пользователя — tratpat1964, dishadow99 и ExaminationMassive95 — прошли за 11 секунд. Также спидраннеры проходят на скорость мини-игру про марафон. Пока рекорд принадлежит Aprrni — 36 секунд.