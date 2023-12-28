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Игры
13:15, 28 декабря 2023
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Чемпиона по китайским шахматам лишили титула из-за испражнения в ванну в отеле

Не делайте так никогда

Мир китайских шахмат (Сянци) всколыхнулся. Если верить СМИ, национальный чемпион был лишен своего титула после того, как празднование победы закончилось его испражнением в ванной отеля.

Сянци, или китайские шахматы, пользуются огромной популярностью в Азии уже сотни лет, и 48-летний Янь Чэньлун на прошлой неделе обошел десятки претендентов и завоевал титул «Короля сянци» на национальном турнире.

Однако в понедельник CXA объявила, что Янь будет лишен своего титула и призовых денег после того, как его уличили в «нарушении общественного порядка» и проявлении «крайне дурного характера».

Если не обращаться внимание на возможное жульничество с его стороны, СМИ также сообщают о том, что Янь употреблял алкоголь вместе с другими в своем номере, а затем испражнился в ванну номера, в котором проживал, что нанесло «ущерб имуществу отеля, нарушило общественный порядок и добрые нравы, оказало негативное влияние на соревнования и события Сянци, и имело крайне дурной характер».

Ассоциация не раскрыла сумму призовых денег, которых лишился Янь, но турниры сянци часто обещают победителям десятки тысяч юаней (тысячи долларов).

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
Теги:
#отель
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#Китай
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#игра
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