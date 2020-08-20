Цифра дня: Сколько пользователей по всему миру зарегистрировались в World of Tanks?

Недавно игре World of Tanks исполнилось десять лет. Команда проекта подвела итоги работы и рассказала, сколько пользователей по всему миру зарегистрировались в игре и сколько боёв в ней уже проведено.

Из пресс-релиза компании следует, что всего за десять лет в World of Tanks зарегистрировались 160 млн человек. Это на 13 млн больше, чем население России.

Сейчас в игре насчитывается более 600 машин и 11 нацией. Сама команда называет World of Tanks крупнейшим онлайн-музеем военной техники. Что касается боёв, то их было проведено около 5,8 млрд, однако точную цифру назвать невозможно, ведь сражения идут и сейчас.

За десять лет игроки в World of Tanks получили 55,5 млрд наград. Что интересно, почти 58% танкистов России играют в WoT более шести лет.