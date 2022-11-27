Clown of Duty: вышла пародия на знаменитый шутер

В игре, как и в оригинале, есть система настройки оружия. Можно ставить прицелы и глушители.

Ранее та же студия, Riverside Sports, выпустила пародию на Battlefield 2042 — Clownfield 2042. И у этой игры 86% положительных отзывов в Steam. У Clown Of Duty первые оценки тоже неплохие. Кто-то даже пишет, что она лучше любой игры серии CoD. Clown Of Duty можно купить за 43 рубля.