Clown of Duty: вышла пародия на знаменитый шутер

16:09, 27 ноября 2022
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Clown of Duty: вышла пародия на знаменитый шутерЕё уже можно купить за каких-то 43 рубля
В Steam выпустили игру Clown Of Duty. Да, это пародия на Call of Duty. У игры простенькая графика, но поразвлекаться можно. И стоит она копейки.
Фото: Steam
В игре, как и в оригинале, есть система настройки оружия. Можно ставить прицелы и глушители.
Ранее та же студия, Riverside Sports, выпустила пародию на Battlefield 2042 — Clownfield 2042. И у этой игры 86% положительных отзывов в Steam. У Clown Of Duty первые оценки тоже неплохие. Кто-то даже пишет, что она лучше любой игры серии CoD. Clown Of Duty можно купить за 43 рубля.