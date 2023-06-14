Для 50-летней консоли выпустят новую игру... за $60

Хотя версия для Atari 2600 будет сильно упрощенным вариантом игры, шаг Atari по переносу своей новой игры на 46-летнюю консоль вызвал определенный ажиотаж. Компания подчеркнула, что это первый выпуск новой игры на картридже для Atari 2600 с 1990 года.