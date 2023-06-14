Для 50-летней консоли выпустят новую игру... за $60

Для 50-летней консоли выпустят новую игру... за $60Зато будет физический картридж
Atari объявила о выпуске игры Mr. Run and Jump, платформера, который еще и обзаведется версией, специально разработанной для консоли Atari 2600, которая вышла в далеком 1977 году. Mr. Run and Jump для ретро-консоли будет доступна в виде физического картриджа Предзаказы стартуют 31 июля по цене $59,99.
Хотя версия для Atari 2600 будет сильно упрощенным вариантом игры, шаг Atari по переносу своей новой игры на 46-летнюю консоль вызвал определенный ажиотаж. Компания подчеркнула, что это первый выпуск новой игры на картридже для Atari 2600 с 1990 года.
Ранее Atari выкупила более 100 классических компьютерных и консольных игр от Accolade, Micropose и Infogrames, что ознаменовало возвращение «на родину» некоторых интеллектуальных собственностей компании.