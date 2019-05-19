Dota 2 за деньги защитит игроков от оскорблений

Под «токсичными» игроками подразумеваются те, кто привык оскорблять своих напарников и противников. В целом, данная проблема знакома каждому, кто играет или пытался играть в Dota 2. «Токсичность» игрового сообщества признавали даже киберспортсмены.

В любом случае, оскорблять других любят только отдельные личности. От них и предлагает избавиться Valve обладателям Battle Pass за дополнительную плату. Как пишет The Verge, новая опция позволяет снизить вероятность того, что определённые игроки попадутся вам в матче. Тем не менее, никаких гарантий, что вы, действительно, с ними больше не встретитесь — нет.