Эксперт объяснил, почему новый Xbox будет быстрее компьютера с такими же характеристиками

Наиболее очевидный вывод, который можно сделать, зная, что в консоли вставят твердотельные накопители, — это то, что они повысят скорость загрузки игр. Однако эксперт из Eurogamer (Digital Foundry) Рич Лидбеттер заявил, что это не главное.

Дело в том, что в новых консолях будет применяться память GDDR6 (и как оперативная, и как видеобуфер). Однако такая память довольно дорогая, поэтому рассчитывать более чем на 12-16 ГБ не стоит.

Как оказалось, Sony намерена использовать SSD «в качестве виртуальной памяти». Данная технология пока не применяется в персональных компьютерах, но AMD её уже показывала в 2017 году.

Эксперт считает, что это позволит почти моментально загружать игры и переключаться между приложениями, а также повысит масштабы и детализацию игр.

Напомним, PlayStation 5 и Xbox Series X появятся в продаже в конце следующего года.