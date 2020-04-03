Эмоции персонажей в новой игре «отрисовал» искусственный интеллект по голосу актёров

Об этом рассказали сами создатели игры из студии Square Enix. По их словам, при разработке использовалась нейросеть, способная определять эмоции по голосу актёров. Эти данные она использовала, чтобы выражения лиц у 3D-моделей соответствовали ситуации. Например, чтобы при удивлении у персонажей широко раскрывались глаза, при сомнении — морщился лоб. Кроме того, технология управляла движениями губ 3D-моделей, чтобы «увязать» их с репликами.

Нейросеть определяла эмоции благодаря тому, что они влияют на характеристики голоса актёра. Это можно увидеть и на графиках. Для создания технологии разработчики взяли несколько разных образцов голоса и определили закономерности в них.

Напомним, релиз первой части ремейка Final Fantasy VII состоится 10 апреля на PlayStation 4.