Энтузиаст показал, как выглядит GTA 5 в 8K

Тем временем в сети начинают появляться некоторые подробности о новой части культовой игры серии GTA. В частности, в конце 2020 года стало известно, что оружие из неанонсированной GTA 6 тестируют в Red Dead Redemption 2. В 2021 году, в свою очередь, источники говорили о том, что в GTA 6 впервые женщину могут сделать главным героем.