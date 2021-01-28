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Энтузиаст показал, как выглядит GTA 5 в 8K
Очень впечатляюще
Энтузиаст опубликовал на своем YouTube канале видео, в котором показал, как выглядит GTA 5 в разрешении 8K. Для этого он установил специальную графическую модификацию с поддержкой технологии рейтрейсинга (трассировки лучей).
Автор скачал кастомную версию ReShade и запустил ее на компьютере с видеокартой RTX 3090 в 8K. Результаты он снял и выложил на свой YouTube канал. С роликом можно ознакомиться ниже.
Тем временем в сети начинают появляться некоторые подробности о новой части культовой игры серии GTA. В частности, в конце 2020 года стало известно, что оружие из неанонсированной GTA 6 тестируют в Red Dead Redemption 2. В 2021 году, в свою очередь, источники говорили о том, что в GTA 6 впервые женщину могут сделать главным героем.