Игры
Сегодня 17:09
Энтузиаст показал классическую игру S.T.A.L.K.E.R с современной графикой
На Unreal Engine 4
Разработчик Ivan Sorce ранее сообщил, что работает над портированием первой S.T.A.L.K.E.R на движок Unreal Engine 4. Энтузиаст уже показал классическую игру с современной графикой.
В игровом видео Ivan Sorce показана Припять. Кроме того, можно рассмотреть новую систему прицеливания. В целом, разница между классической игрой и портом на Unreal Engine 4 ощущается.
Сейчас Ivan Sorce пытается сделать анимацию оружия более плавной и реалистичной. Он пообещал позже опубликовать ещё ролик, в котором покажет новые движения оружия и стрельбище для его проверки.
После того, как всё будет готово, порт можно будет скачать и запустить. По крайней мере, в теории.