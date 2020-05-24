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Игры
Сегодня 17:09

Энтузиаст показал классическую игру S.T.A.L.K.E.R с современной графикой

На Unreal Engine 4
Разработчик Ivan Sorce ранее сообщил, что работает над портированием первой S.T.A.L.K.E.R на движок Unreal Engine 4. Энтузиаст уже показал классическую игру с современной графикой.

В игровом видео Ivan Sorce показана Припять. Кроме того, можно рассмотреть новую систему прицеливания. В целом, разница между классической игрой и портом на Unreal Engine 4 ощущается.

Сейчас Ivan Sorce пытается сделать анимацию оружия более плавной и реалистичной. Он пообещал позже опубликовать ещё ролик, в котором покажет новые движения оружия и стрельбище для его проверки.

После того, как всё будет готово, порт можно будет скачать и запустить. По крайней мере, в теории.

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