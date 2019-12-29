Игры
Сегодня 17:40
Энтузиаст показал сериал «Ведьмак» в виде компьютерной игры
В ней есть возможность пропускать диалоги, как и полагается
В декабре на Netflix вышел сериал «Ведьмак», снятый по мотивам одноимённой серии книг Анджея Сапковского. Эти романы уже становились основой для других фильмов и, конечно, компьютерных игр. Автор YouTube-канала DarwinStreams решил представить, что бы было, если бы новый сериал стал игрой.
Видимо блогер решил поиронизировать над тем, что современные AAA-тайтлы представляют собой кино, которое разбавлено игровыми вставками. Автор взял отрывок из сериала и стилизовал его под игру, добавив соответствующий интерфейс и возможность выбора реплик персонажа. Кроме того, в коротком ролике диалоги персонажей пропускаются так, как это можно делать в играх.
Из-за пропуска диалогов понять суть происходящего довольно сложно. Но зато это всё похоже на игру в The Witcher 3: Wild Hunt, когда проходишь её, не акцентируя внимание на сюжете.