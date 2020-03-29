Энтузиаст собрал геймпад с электрошокером

Инженер Эрик Хекман (Eric Heckman) взял геймпад GameCube от Nintendo. Заряд в собранном устройстве выдаёт внешний блок, который соединён с контроллером. Сообщается, что Хекману понадобилось всего несколько часов, чтобы собрать девайс. Больше всего времени ушло на программирование устройства.

Журналист издания Kotaku, конечно, спросил изобретателя, зачем он это сделал. На это Хекман ответил, что идея пришла ему, когда он управлял покемоном Пикачу. Тот бьёт врагов электричеством, а инженеру показалось забавным перенести его способности в реальность. Шокер активируется сразу, когда Пикачу получает урон во время боя в игре.