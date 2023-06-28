Энтузиасты превращают Asus ROG Ally в полноценный SteamDeck. Но зачем?

О своем пути модернизации устройства рассказал обозреватель издания.

Для загрузки с USB-накопителя или установки другой ОС необходимо было отключить Secure Boot в BIOS. Однако пользователи столкнулись с трудностями при внесении этого изменения, что привело к блокировке BitLocker, требующей ключа восстановления шифрования. Несмотря на эти трудности, некоторым смельчакам удалось найти альтернативные варианты.

Nobara Linux, основанная на Fedora, была ранней попыткой. Однако проблемы с Wi-Fi, Bluetooth и совместимостью с контроллерами сделали ее менее чем идеальной для игр. Ubuntu 23.04 оказалась лучше, продемонстрировав некоторые возможности 3D-ускорения. В Cyberpunk 2077 можно было играть, хотя и с более низкой частотой кадров по сравнению с Windows.

Дальнейшие эксперименты с Chimera OS, показали многообещающие результаты: энтузиасты добились функциональности Wi-Fi, Bluetooth, аудио и отображения кнопок. Спустя определенное количество дополнительных махинаций у обозревателя удалось «поставить» SteamOS на устройство. Правда, не идеально.