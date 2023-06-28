Игры
12:06, 28 июня 2023
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Энтузиасты превращают Asus ROG Ally в полноценный SteamDeck. Но зачем?

Потому что хотят

Asus ROG Ally, портативная игровая консоль, оснащенная операционной системой Windows, оказалась достаточно сложной для энтузиастов, желающих поставить туда сторонние операционные системы. Люди хотят простоты и ориентированного на игры интерфейса Steam OS. Однако переход на другую ОС на ROG Ally - непростая задача, сообщает Ars Technica.

О своем пути модернизации устройства рассказал обозреватель издания.

Для загрузки с USB-накопителя или установки другой ОС необходимо было отключить Secure Boot в BIOS. Однако пользователи столкнулись с трудностями при внесении этого изменения, что привело к блокировке BitLocker, требующей ключа восстановления шифрования. Несмотря на эти трудности, некоторым смельчакам удалось найти альтернативные варианты.

Nobara Linux, основанная на Fedora, была ранней попыткой. Однако проблемы с Wi-Fi, Bluetooth и совместимостью с контроллерами сделали ее менее чем идеальной для игр. Ubuntu 23.04 оказалась лучше, продемонстрировав некоторые возможности 3D-ускорения. В Cyberpunk 2077 можно было играть, хотя и с более низкой частотой кадров по сравнению с Windows.

Дальнейшие эксперименты с Chimera OS, показали многообещающие результаты: энтузиасты добились функциональности Wi-Fi, Bluetooth, аудио и отображения кнопок. Спустя определенное количество дополнительных махинаций у обозревателя удалось «поставить» SteamOS на устройство. Правда, не идеально.

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