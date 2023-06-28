Энтузиасты превращают Asus ROG Ally в полноценный SteamDeck. Но зачем?Потому что хотят
Asus ROG Ally, портативная игровая консоль, оснащенная операционной системой Windows, оказалась достаточно сложной для энтузиастов, желающих поставить туда сторонние операционные системы. Люди хотят простоты и ориентированного на игры интерфейса Steam OS. Однако переход на другую ОС на ROG Ally - непростая задача, сообщает Ars Technica.
О своем пути модернизации устройства рассказал обозреватель издания.
Для загрузки с USB-накопителя или установки другой ОС необходимо было отключить Secure Boot в BIOS. Однако пользователи столкнулись с трудностями при внесении этого изменения, что привело к блокировке BitLocker, требующей ключа восстановления шифрования. Несмотря на эти трудности, некоторым смельчакам удалось найти альтернативные варианты.
Nobara Linux, основанная на Fedora, была ранней попыткой. Однако проблемы с Wi-Fi, Bluetooth и совместимостью с контроллерами сделали ее менее чем идеальной для игр. Ubuntu 23.04 оказалась лучше, продемонстрировав некоторые возможности 3D-ускорения. В Cyberpunk 2077 можно было играть, хотя и с более низкой частотой кадров по сравнению с Windows.
Дальнейшие эксперименты с Chimera OS, показали многообещающие результаты: энтузиасты добились функциональности Wi-Fi, Bluetooth, аудио и отображения кнопок. Спустя определенное количество дополнительных махинаций у обозревателя удалось «поставить» SteamOS на устройство. Правда, не идеально.