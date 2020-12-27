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Epic Games начал бесплатную раздачу философского квеста Night in the Woods
До завтрашнего дня
Сегодня в 19:00 в Epic Games Store началась новая бесплатная раздача. На этот раз можно скачать игру Night in the Woods — философский квест и платформер о взрослении.
Игроку нужно будет управлять антропоморфной кошкой по имени Мэй. Она возвращается в родной город после попытки учиться в колледже. Там она сталкивается с мрачными тайнами, связанными с соседним лесом. Критики хвалят в игре диалоги и историю. Night in the Woods вышла в 2017 году.
В обычное время игра стоит 449 рублей. До 19:00 28 декабря её можно будет скачать бесплатно. После этого в Epic Games Store появится следующая бесплатная игра.