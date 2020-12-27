Epic Games начал бесплатную раздачу философского квеста Night in the Woods

Игроку нужно будет управлять антропоморфной кошкой по имени Мэй. Она возвращается в родной город после попытки учиться в колледже. Там она сталкивается с мрачными тайнами, связанными с соседним лесом. Критики хвалят в игре диалоги и историю. Night in the Woods вышла в 2017 году.

В обычное время игра стоит 449 рублей. До 19:00 28 декабря её можно будет скачать бесплатно. После этого в Epic Games Store появится следующая бесплатная игра.