Epic Games Store бесплатно раздаёт жуткий платформер

Limbo уже почти 10 лет, но это не делает её менее интересной. Игроков она и по сей день привлекает своей атмосферностью. Жанр Limbo — платформер с элементами survival horror.

Главный герой истории — маленький мальчик, пытающийся найти свою пропавшую сестру. В поисках он бродит сначала по тёмному лесу «на краю ада», а затем в городской зоне. Герой всё время сталкивается с ужасными тварями и смертельными ловушками.

Бесплатно скачать Limbo можно до 25 июля по этой ссылке. Обычная её цена равна 199 рублям.