"Если они это сделают, будет круто": аналог Unreal Engine от VK оценили“Кому как не VK заниматься этим вопросом?”
Алексей Гореславский, генеральный директор Института развития интернета, заявил РИА Новости, что VK обладает отличной квалификацией для создания отечественного аналога игровых движков Unreal Engine и Unity.
Фото: Anton89 / Unreal Engine
В сентябре “Коммерсантъ” со ссылкой на источники сообщил, что VK запросил у Минцифры 3 млрд рублей на разработку российского аналога популярных “движков” Unreal Engine и Unity. О чем читал и Алексей Гореславский: “кому как не VK заниматься этим вопросом? Мне это кажется совершенно логичным”.
У VK самые высокие показатели с точки зрения квалификации программистов, продуктологов и маркетологов, добавил эксперт – “поэтому, если они это сделают, будет круто”.
Ранее компания запустила пилотный проект по рассылке бесплатных уведомлений от банков в приложении «VK Мессенджер».