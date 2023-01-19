"Если они это сделают, будет круто": аналог Unreal Engine от VK оценили

В сентябре “Коммерсантъ” со ссылкой на источники сообщил, что VK запросил у Минцифры 3 млрд рублей на разработку российского аналога популярных “движков” Unreal Engine и Unity. О чем читал и Алексей Гореславский: “кому как не VK заниматься этим вопросом? Мне это кажется совершенно логичным”.

У VK самые высокие показатели с точки зрения квалификации программистов, продуктологов и маркетологов, добавил эксперт – “поэтому, если они это сделают, будет круто”.

Ранее компания запустила пилотный проект по рассылке бесплатных уведомлений от банков в приложении «VK Мессенджер».