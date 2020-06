Геймеры обвалили рейтинг расхваленной журналистами «игры года»

The Last of Us Part II попала в руки обзорщиков и журналистов раньше, чем к обычным пользователям. За несколько дней до релиза истекло эмбарго на публикации по игре, и в СМИ появилось немало хвалебных обзоров на The Last of Us Part II. Например, общественно-политическое издание «Медуза» назвало сиквел главным претендентом на звание лучшей игры 2020 года. Да и многие другие журналисты согласились с этим.

Однако пользователи не разделяют восторгов по поводу The Last of Us Part II. На Metacritic на момент написания заметки пользовательская оценка игры составляет красные 3,4 балла (а оценка критиков — 94 из 100). Игроки жалуются на сюжет и геймплей, а также на наличие в игре идеологической повестки.