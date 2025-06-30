​​Глава Nintendo извинился за дефицит Switch 2

С апреля Nintendo проводит продажу консолей по системе лотереи через свой онлайн-магазин. На первый розыгрыш подали заявки более 2,2 миллиона человек — гораздо больше, чем ожидалось. Уже прошло четыре раунда розыгрышей, пятый запланирован на июль. Nintendo пообещала нарастить производство, а также упростить и расширить систему розыгрышей, подключив к ней больше офлайн-магазинов.

Некоторые акционеры раскритиковали использование новых «ключ-карт» для игр Switch 2, назвав это решение неудачным. Они выразили сомнения, не повлияло ли это негативно на продажи игр. Фурукава объяснил, что такое решение было принято из-за увеличения объёмов данных в играх. При этом он отметил, что перед запуском компания обсудила формат носителей с партнёрами.