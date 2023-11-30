Главного конкурента Steam Deck - Asus ROG Ally - начали продавать почти за полцены: $399

Asus ROG Ally оснащен процессором Ryzen Z1 и дисплеем с частотой 120 Гц, что делает его почти идеальной портативной игровой машиной. Но это еще не все - улучшенная модель Z1 Extreme с более мощным процессором также продается всего за $599,99. Этот вариант для игр в дороге сейчас превосходит конкурентов по соотношению цена/качество.

Ранее, кстати, DNS объявила о старте предзаказов на обновленную портативную игровую консоль Valve — Steam Deck с OLED-экраном. На данный момент доступны для предзаказа две версии консоли: с встроенным хранилищем на 512 ГБ и на 1 ТБ, стоимостью 89 999 рублей и 99 999 рублей соответственно.