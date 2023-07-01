Главный конкурент Steam Deck от Asus после релиза стал работать хуже

Компания утверждает, что с последней версией BIOS и графическими драйверами AMD производительность должна быть на одном уровне с первоначальным релизом. В частности, они отмечают, что в бенчмарке Cyberpunk 2077 при 1080p, средних настройках, производительность должна составлять около 39,95 кадров в секунду (FPS). Однако некоторые пользователи обнаружили, что их результаты не сильно отличаются от предыдущих тестов, где FPS могли «проседать».

Кроме того, были высказаны опасения по поводу размещения устройства чтения SD-карт над основным вентилятором охлаждения, что может стать причиной сбоев. Asus не раскрыла подробностей своих выводов относительно проблемы с SD-картами, но упомянула о планах увеличить скорость вращения вентиляторов, чтобы снизить нагрузку на компоненты.