GOG продаёт игру-мелодраму о трудных подростках Life is Strange за 82 рубля

В издание игры на GOG входят все пять эпизодов. В обычное время Life is Strange стоит 419 рублей, но сейчас её можно приобрести с 80-процентной скидкой.

Напомним, Life is Strange начала выходить в 2015 году. Игра представляет собой приключение от третьего лица в жанре интерактивного кино, разделённого на пять эпизодов. Игроку придётся управлять главной героиней Макс, которая неожиданно обнаружила у себя сверхспособности. Девушка может управлять временем — поворачиваться историю вспять и вносить свои коррективы, если развитие событий ей не понравилось. На основе этого умения строится геймплей. По сюжету Макс нужно будет взаимодействовать со своей подругой — типичным трудным подростком.