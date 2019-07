GOG распродаёт французские игры со скидками до 90%

Также в распродаже участвуют: Arx Fatalis (-67%), серия Syberia (-80%), Little Big Adventure и Little Big Adventure 2 (-75%), сериея Atlantis (до -80%), трилогиея Alone in the Dark (-75%), Another World: 20th Anniversary Edition (-75%), Flashback (-75%), Outcast (-67%), Dead in Vinland (-50%), Ghost of a Tale (-33 %), Anno 1404: Gold Edition (-75%), Beyond Good & Evil (-66%) и другие.

Акция продлится до 1:00 по московскому времени 16 июля.