Google представила игру для создания игр

Игру разработали в стартап-инкубаторе Area 120. В Game Builder разработчики предлагают игрокам побывать в своей шкуре. Правда, без необходимости уметь программировать. Впрочем если пользователь всё-таки знает JavaScript, он может писать код в специальном редакторе. В целом же, геймплей использует простую «песочницу», в которую пользователи могут добавлять различных персонажей и конструировать для них события, чтобы получить в итоге цельный сюжет.

Готовыми играми можно делиться с друзьями, и самому тестировать чужие творения. Game Builder появилась в Steam ещё в прошлом году, но Google официально представила её только сейчас. Игра бесплатна и доступна для Windows и macOS.