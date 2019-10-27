Графику Call of Duty: Modern Warfare сравнили на разных настройках

YouTube-блогер Cycu1 опубликовал 8,5-минутное видео, в котором показаны различные локации из игры. В ролике на одной половине экрана показываются сцены с включёнными RTX-эффектами, а на другой — без. Поэтому можно сразу увидеть разницу. Но заметна она, если честно, не сильно. Увидеть её можно разве что по качеству теней.

Напомним, Call of Duty: Modern Warfare официально вышла 25 октября. Игра получила противоречивые отзывы. Многие обвинили её в откровенной русофобии. Наш обзор на игру можно посмотреть по ссылке.