Графику игр S.T.A.L.K.E.R. 2 и Metro Exodus сравнили на видео

Графику игр S.T.A.L.K.E.R. 2 и Metro Exodus сравнили на видеоЕхал постсоветский постапокалипсис на постобработке...
Автор под никнеймом Cycu1 опубликовал на YouTube видеоролик с подробным сравнением графики двух культовых игр о конце света в постсоветском антураже.
Блогер не использовал саму игру S.T.A.L.K.E.R. (её пока нет даже в предварительной версии), а взял за основу показанные разработчиками видеоматериалы, и после этого нашёл похожие сцены в уже давно вышедшей в продажу Metro Exodus в новом варианте Enhanced Edition (с поддержки трассировки лучей, то есть реалистичных отражений). И сравнил всё это на видеозаписи в формате 4K при максимальной детализации графики.
В итоговом видео видны все различия в прорисовке персонажей, детализации игрового мира, реализации перестрелок и лицевой анимации действующих лиц. Сложно в двух словах обозначить явного лидера (а не в двух — читать устанете, это же новость), да и лучше один раз увидеть, поэтому вот то самое видео:
Напоминаем рекомендуемые системные требования для игры Metro Exodus (Разрешение 1080p, высокие настройки графики):
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i9-9900K;
- Оперативная память: 16 GB;
- Видеокарта: NVIDIA RTX 2080 Ti;
- Место на диске: 59 GB.
И рекомендуемые системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2:
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti
- Место на диске: 150 ГБ