Графику игр S.T.A.L.K.E.R. 2 и Metro Exodus сравнили на видео

Автор под никнеймом Cycu1 опубликовал на YouTube видеоролик с подробным сравнением графики двух культовых игр о конце света в постсоветском антураже.

Блогер не использовал саму игру S.T.A.L.K.E.R. (её пока нет даже в предварительной версии), а взял за основу показанные разработчиками видеоматериалы, и после этого нашёл похожие сцены в уже давно вышедшей в продажу Metro Exodus в новом варианте Enhanced Edition (с поддержки трассировки лучей, то есть реалистичных отражений). И сравнил всё это на видеозаписи в формате 4K при максимальной детализации графики.

В итоговом видео видны все различия в прорисовке персонажей, детализации игрового мира, реализации перестрелок и лицевой анимации действующих лиц. Сложно в двух словах обозначить явного лидера (а не в двух — читать устанете, это же новость), да и лучше один раз увидеть, поэтому вот то самое видео: