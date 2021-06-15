Игры
Сегодня в 03:27

Графику игр S.T.A.L.K.E.R. 2 и Metro Exodus сравнили на видео

Ехал постсоветский постапокалипсис на постобработке...
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в продажу только в апреле 2022 года, но трейлеров с игровым процессом разработчики игры подкинули предостаточно. А Metro Exodus, даром, что вышла в феврале 2019 года, всего три недели назад получила обновление графики. Какая игра в итоге выглядит лучше? Энтузиасты уже провели подробное сравнение.

Автор под никнеймом Cycu1 опубликовал на YouTube видеоролик с подробным сравнением графики двух культовых игр о конце света в постсоветском антураже.

Блогер не использовал саму игру S.T.A.L.K.E.R. (её пока нет даже в предварительной версии), а взял за основу показанные разработчиками видеоматериалы, и после этого нашёл похожие сцены в уже давно вышедшей в продажу Metro Exodus в новом варианте Enhanced Edition (с поддержки трассировки лучей, то есть реалистичных отражений). И сравнил всё это на видеозаписи в формате 4K при максимальной детализации графики.

В итоговом видео видны все различия в прорисовке персонажей, детализации игрового мира, реализации перестрелок и лицевой анимации действующих лиц. Сложно в двух словах обозначить явного лидера (а не в двух — читать устанете, это же новость), да и лучше один раз увидеть, поэтому вот то самое видео:

Напоминаем рекомендуемые системные требования для игры Metro Exodus (Разрешение 1080p, высокие настройки графики):

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i9-9900K;
  • Оперативная память: 16 GB;
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2080 Ti;
  • Место на диске: 59 GB.

И рекомендуемые системные требования игры S.T.A.L.K.E.R. 2:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Видеокарта: Radeon RX 5700 XT / GeForce RTX 2070 SUPER / GTX 1080 Ti
  • Место на диске: 150 ГБ