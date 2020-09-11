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Графику ремейка Prince of Persia: The Sands of Time наглядно сравнили с оригиналом
Игра выйдет в январе 2021 года
Вчера опубликовали первое видео ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Оно оставило много вопросов у фанатов игры. А энтузиасты уже наглядно сравнили графику грядущей игры с той, что была в оригинале.
Автор видео взял отрывки из опубликованного ролика новинки и из старой игры. Разница между играми составляет 17 лет. Прорыв в графике, конечно, виден. Но исполнение в ремейке всё же оставляет желать лучшего.
Разработчики пообещали, что улучшат не только графику, но и звуковое сопровождение, управление и боевую систему.
Prince of Persia The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года. В Ubisoft Store уже можно оформить предзаказ на игру за 1669 рублей.