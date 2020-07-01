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Графику в перевыпуске Crysis сравнили с оригинальной
Кажется, оригинал выглядел лучше
Вчера в сеть утекли скриншоты и первый трейлер Crysis Remastered. Благодаря этому графику в перевыпуске смогли сравнить с оригинальной в игре 2007 года. И выглядит обновление чуть хуже.
Пользователи взяли доступные материалы. Они сравнивали одинаковые скриншоты из Crysis Remastered и оригинала. В сети сочли, что игра 2007 года выглядит реалистичнее, чем ремастер. Журналисты отметили преувеличенную яркость на новых скриншотах и чересчур насыщенные цвета, картинка стала содержать меньше деталей. Обзорщики похвалили только качество отображения воды.
Надо понимать, что при релизе кое-что может измениться, и на деле графика в Crysis Remastered всё-таки будет лучше. Напомним, по слухам, игра должна выйти 23 июля 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.