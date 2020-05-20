Игра GTA V семилетней давности стала самой популярной в цифровом магазине

Топ самых популярных игр показан на главной странице Epic Games Store. Сейчас первой в нём упоминается GTA V, которая по-прежнему доступна бесплатно. Далее следует Fortnite, которая вышла в 2017 году. Релиз GTA V же состоялся в 2013 году. Сообщается, что этот топ формируется в зависимости от количества игроков за последнюю неделю.

Напомним, что бесплатная акция с GTA V обрушила работу цифрового магазина в первый день. Затем последовал шквал возмущённых комментариев под игрой в Steam, в которых игроки сетовали на то, что когда-то им пришлось покупать игру. Между тем, раздача GTA V закончится 21 мая в 18:00 по московскому времени. Успевайте забрать.