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Игра про эпидемии Plague Inc. получила новый близкий к реальности режим
В нём нужно бороться с пандемией
Весной разработчики игры про эпидемии Plague Inc. пообещали добавить бесплатный режим, в котором нужно остановить пандемию. Это более близкий к реальности сценарий событий, и он наконец появился в игре.
Новый режим стал доступен на устройствах под управлением iOS и Android. Ранее в игре основной задачей было создание наиболее смертельной и опасной инфекции, которая уничтожит человечество. Однако создатели Plague Inc. решили подстроиться под текущую ситуацию в мире. Новый режим назвали The Cure. Его выпустили при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Коалиции по готовности к эпидемиям.
Стоит отметить, что в режиме The Cure всё же не создаётся реальная научная модель. Но там есть и поиски нулевого пациента, и разработка вакцины, и закрытие границ, и самоизоляция.