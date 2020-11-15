Игра про эпидемии Plague Inc. получила новый близкий к реальности режим

Новый режим стал доступен на устройствах под управлением iOS и Android. Ранее в игре основной задачей было создание наиболее смертельной и опасной инфекции, которая уничтожит человечество. Однако создатели Plague Inc. решили подстроиться под текущую ситуацию в мире. Новый режим назвали The Cure. Его выпустили при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Коалиции по готовности к эпидемиям.

Стоит отметить, что в режиме The Cure всё же не создаётся реальная научная модель. Но там есть и поиски нулевого пациента, и разработка вакцины, и закрытие границ, и самоизоляция.