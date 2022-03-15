Игра S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет в России

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объявили на странице во «ВКонтакте», что решили отказаться от продажи грядущей игры в России. Причина — вооружённый конфликт на Украине.

Сообщается, что физические копии S.T.A.L.K.E.R. 2 вообще не поступят в российские магазины, поэтому уже оформленные предзаказы недействительны. В «цифре» всё мягче: те, кто успел оформить предзаказ, получат игру. Однако во всех цифровых магазинах российского региона её не будет.

Предзаказавшим физические издания в рознице нужно обратиться к магазину за возвратом средств. Впрочем, и те, кто купил в «цифре», тоже имеют право сделать возврат. Кроме того, страница студии во «ВКонтакте» больше обновляться не будет.

Напомним, создание S.T.A.L.K.E.R. 2 полностью приостановлено на неопределённый срок.