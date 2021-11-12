Игра-симулятор подлодки объявила бесплатные выходные

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Barotrauma — это игра в жанре космического 2D-симулятора подлодки и выживания. Действия Barotrauma происходят в глубине океанов Европы, спутника Юпитера. Игроку нужно выбрать одну из шести специальностей-профессий (капитан, офицер Службы Безопасности, медик, инженер, механик, помощник) для работы на подводной лодке. Доступны несколько режимов: игровая кампания (прохождение), выполнение отдельных миссий, свободная игра без особых целей («песочница»), дуэль на подводных лодках (PvP).

Скачать и попробовать игру можно по этой ссылке.