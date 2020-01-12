Игрок потратил два года на воссоздание реального города в Minecraft

По словам энтузиаста, никто не верит, что ему удалось создать столь детализированное изображение города в игре. Выглядит оно действительно потрясающе. Если это, конечно, не фейк.

Сообщается, что игрок также занимается воссозданием различных зданий из Токио в режиме выживания в Minecraft. Он уже построил модели комплекса небоскрёбов Roppongi Hills и самого высокого здания в Токио — Toranomon Hills (255,5 метра). Что интересно, энтузиаст создаёт не только внешний вид зданий, но и интерьеры.