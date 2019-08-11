Игрок прошёл всю Skyrim, сражаясь с врагами только факелом

Поначалу добыть факел герою никак не удавалось, поэтому приходилось просто избегать сражений или наблюдать за тем, как с врагами справляются его союзники. Многие купцы факелы не продавали, и парню пришлось заглянуть на Wiki-ресурс, посвящённый Skyrim, чтобы узнать, где можно взять «оружие». В итоге, герой украл факел из Драконьего Предела.

Как оказалось, использование данного предмета для защиты прокачивает навык блока. Зная это, блогер выбрал имперскую расу, чтобы использовать факел наиболее эффективно. Её представители начинают игру с 20-м уровнем блока и 25-м уровнем восстановления. Вдобавок герой прокачал способность Смертельный удар плашмя, в пять раз увеличивающую урон от силового удара.

Однако силовой удар с помощью факела сильно истощает персонажа, поэтому блогеру приходилось постоянно использовать овощной суп для восстановления здоровья и выносливости. В финале энтузиаст всё-таки победил Алдуина при помощи факела и огромного количества супа.