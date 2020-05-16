Игроки возмутились бесплатной раздаче GTA V и начали занижать игре рейтинг

Как пишет издание DTF.RU, в Steam начали появляться сотни негативных отзывов, в которых пользователи жаловались на то, что когда-то купили игру за деньги. «Возвращайте мои 600 рублей за которые я купил гта в 2017» — вот типичный пример отзыва. Появлялись они не только на русском, но и на других языках.

Стоит отметить, что благодаря большому количеству новых положительных отзывов из-за раздачи общий рейтинг удалось сохранить на высоком уровне.