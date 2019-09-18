Игроков в Dota 2 начали банить за плохое поведение на 19 лет

Это значит, что в течение ближайших 19 лет эти пользователи не смогут участвовать в в рейтинговых играх. Дело в том, что на днях Valve выпустила крупное обновление матчмейкинга. В описании к нему компания пообещала банить особенно «токсичных» игроков. Первая волна банов коснулась пользователей с «исключительно низким уровнем поведения». И расслабляться не стоит: впереди ждут новые волны банов.

Кроме того, Valve будет отстранять игроков, которые используют различные эксплойты для получения преимуществ перед другими игроками.

Журналисты предполагают, что дата окончания бана связана с Проблемой 2038 года. Именно в этом году ожидаются сбои в программном обеспечении, связанные с представлением времени по стандарту POSIX.