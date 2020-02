Игру для PlayStation 4 впервые запустили на компьютере

Речь идёт о двухмерном шутере We Are Doomed. Тот факт, что игра запускается, впечатляет ещё и потому, что эмулятор находится в работе не самое долгое время. Правда, We Are Doomed запускается с крайней низким fps. Но если эмулятор пока достаточно «молод», то можно ожидать хорошего прогресса в будущем.

Команда разработчиков обещает улучшать GPCS4 шаг за шагом. Стоит отметить, что все эмуляторы для PlayStation 4 пока находятся в зачаточном состоянии. Те, что известны, всё ещё проходят раннюю стадию разработки.