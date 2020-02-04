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Игру для PlayStation 4 впервые запустили на компьютере
Работает она пока плохо, но это всё равно успех
Энтузиасты с помощью эмулятора GPCS4 смогли впервые запустить на компьютере коммерческую игру для PlayStation 4. И хоть игра эта не самая популярная и сложная, новость всё равно хорошая.
Речь идёт о двухмерном шутере We Are Doomed. Тот факт, что игра запускается, впечатляет ещё и потому, что эмулятор находится в работе не самое долгое время. Правда, We Are Doomed запускается с крайней низким fps. Но если эмулятор пока достаточно «молод», то можно ожидать хорошего прогресса в будущем.
Команда разработчиков обещает улучшать GPCS4 шаг за шагом. Стоит отметить, что все эмуляторы для PlayStation 4 пока находятся в зачаточном состоянии. Те, что известны, всё ещё проходят раннюю стадию разработки.